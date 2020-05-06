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شهيد من القسام جراء حادث عرضي في غزة

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 08:03

شهيد من القسام جراء حادث عرضي في غزة
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب مؤمن أبو حجر (25 عاما) جراء حادث عرضي شرقي غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في بيان مقتضب إن أبو حجر أحد مقاتليها واستشهد أثناء عمله في نفق للمقاومة، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وتشير التقديرات أن أبو حجر استشهد جراء انهيار نفق، علما أن عشرات المقاومين في قطاع غزة استشهدوا خلال أعمال التدريب والتجهيز والإعداد لمواجهة الاحتلال.

ويأتي هذا الإعلان، بعد أن قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس، في قطاع غزة المحاصر، بزعم أن القصف المدفعي جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية، بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق قذيفة من القطاع نحو مستوطنات "غلاف غزة"، في آذار/ مارس الماضي.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة بثلاث قذائف. كما قصفت نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقذيفتين. ودمرت نقطة ثانية للضبط الميداني شرقي المحافظة الوسطى دون إصابات.


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