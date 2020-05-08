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الإفراج عن اللواء النتشة بعد اعتقاله لساعات

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 13:26

الإفراج عن اللواء النتشة بعد اعتقاله لساعات
النتشة
عرب ٤٨

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الخميس، عن أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس المحتلة، اللواء بلال النتشة، بعد استدعائه للتحقيق صباحًا.

ووفقُا لـ"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، استدعي النتشة للقاء المخابرات الإسرائيليّة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الهيئة أن شرطة الاحتلال أفرجت عن اللواء النتشة، ونُقل فورًا إلى مستشفى المقاصد بعد شعوره بالإرهاق والتعب وتراجع صحته، إثر خمس ساعات متواصلة من التحقيق.

وأشارت إلى أن النتشة خضع للتحقيق خلال الأيام الماضية لأكثر من 48 ساعة.

وأضافت أن الإفراج عن اللواء النتشة كان مشروطًا بمراجعة المخابرات في المسكوبية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تم تسليمه استدعاء بخصوص ذلك.

وذكرت الهيئة أن اعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على أي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة.


#فلسطين
#القدس
#النتشة
#الاحتلال
#المخابرات

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