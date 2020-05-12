فصائل فلسطينية في غزة تحذّر إسرائيل من تداعيات قرار الضمّ

حذّرت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من تداعيات تنفيذ قرار ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تشمل الأغوار والمستوطنات.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها مسؤول جهاز العمل الجماهيري في حركة "حماس" أشرف زايد، نيابة عن الفصائل الفلسطينية، خلال مؤتمر عُقد بمدينة غزة.

وقال زايد "إننا نحذّر الاحتلال من قرار ضم الضفة، وستلحق به أضرارًا جسيمة، فالشعب لن يمرر هكذا مؤامرة، وستؤدي هذه الخطوة إلى ردود أفعال لن يستطيع الاحتلال السيطرة عليها".

وبيّن أن هذه الخطة الإسرائيلية من شأنها أن "تلتهم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وتزيد من تمزيقها، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين". وأكد على ضرورة "توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم خيار المقاومة لمواجهة هذه المؤامرة".

وطالب زايد بـ"تكاتف الجهود وفرض وحدة الموقف ووحدة المواجهة، لحماية الحقوق الفلسطينية، وإجبار الاحتلال على الاستجابة للمطالب". ودعا العرب والمسلمين إلى "الوقوف أمام مسؤولياتهم بالدفاع عن القضية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني".

ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد اتفق، مع زعيم حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، نهاية نيسان/ أبريل الماضي، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول تموز/ يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة، وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم "سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها".