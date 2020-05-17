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الصحة الفلسطينية: إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا و7 حالات شفاء

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 15:27

الصحة الفلسطينية: إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا و7 حالات شفاء
(أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سُجلت سبعة حالات شفاء.

وقالت الوزيرة إن الإصابة تعود لشاب ثلاثيني من بين أولا، كان يعمل دخال الخط الأخضر، بينما تتوزع حالات الشفاء على نحو التالي؛ حالتان في محافظة رام الله والبيرة و3 حالات في ضواحي القدس، وحالتان في مدينة القدس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.

وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، 25 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 18298.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.


#فيروس كورونا
#شفاء
#الضفة الغربية
#الصحة الفلسطينية

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