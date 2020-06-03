السلطة تنفي استلام أموال المقاصة "عملا بقرارات القيادة"

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة، حسن الشيخ، أن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي (المقاصة).

جاء ذلك في تغريرة للشيخ على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أكد من خلالها أن السلطة الفلسطينية رفضت وسترفض "استلام أموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية، أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام اموال المقاصة تنفيذا لقرار القياده الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 3, 2020

وتأتي تصريحات الشيخ مخالفة للتصريحات الصادرة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري، والتقرير الصحافي الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، وأشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من مبلغ المقاصة، وسلمتها في الأشهر الثلاثة الماضية كاملة للسلطة الفلسطينية.

وفي تصريحات لموقع محلي فلسطيني، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أبو بكر، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، سلمت السلطة الفلسطينية أموال المقاصة كاملة عن شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تخصم مستحقات ورواتب عائلات الشهداء والأسرى، كما فعلت على مدار عام ونصف العام.

وأوضح أبو بكر، إلى أن تلك الأموال تقدر بـ50 مليون شيكل، لافتًا إلى أن القرار تم من الجانب الإسرائيلي دون أي توافق مع السلطة الفلسطينية.

وعلى صلة، أكد أبو بكر أنه تم التوافق مع البنوك الفلسطينية، بناء على رسائل من سلطة النقد الفلسطينية، على صرف رواتب عائلات الشهداء والأسرى.

ولفت إلى أن البنك الوطني الحكومي، سيكون جاهزًا خلال شهرين أو أربعة أشهر على أبعد تقدير، وذلك في محاولة لتجاوز الأزمة التي نتجت عن الأمر العسكري الإسرائيلي الموقع بتاريخ 9 شباط/ فبراير الماضي، وبدأ سريانه في 9 أيار/ مايو، بمنع التعامل مع رواتب الأسرى، واعتبارها أموالاً محظورة يجب مصادرتها.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، أول من أمس، الإثنين، أنها بصدد إنشاء بنك أو مؤسسة مصرفية، خاصة بالأسرى وذوي الشهداء، لتجاوز أزمة إيقاف البنوك لحسابات الأسرى والأسرى المحررين.

وإلى حين جهوزية المؤسسة المصرفية، من المفترض أن يتواصل صرف المرتبات عبر البنوك، بناء على تعليمات صدرت من سلطة النقد الفلسطينية، بالإبقاء على الرواتب والحسابات والودائع، بحسب أبو بكر.

وقال أبو بكر إن "مجلس الوزراء صادق على تطوير المؤسسة المصرفية الفلسطينية إلى بنك محلي سيتمكن من خلاله الأسرى وحتى الموظفون أي غير الأسرى من الحصول على مرتباتهم"، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم بخصوصه.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد كشف في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية الإثنين الماضي، بأن مجلس الوزراء يستكمل الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية، والتي أوقفت العمل بكامل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال اشتية: "إن مجلس الوزراء يناقش إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال والمصاريف العامة، وسوف ترفع التوصيات بهذا الخصوص للرئيس عباس".