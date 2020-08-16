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مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 10:58

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مواجهات مع الاحتلال في الخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المدمع صوب الشبان، وفي بعض المناطق السكنية والتسبب بحالات اختناق للعديد من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير باندلاع مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين، بينهم أسرى محررين.

وشهدت بلدة الرام بضواحي القدس، مواجهات ليلية بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عثمان جمال هرش من منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

وفي شمال الضفة الغربية، احتجز جنود الاحتلال على حاجز دوتان قرب يعبد، أربعة شبان لعدة ساعات، وتم تفتيش مركبتهم بشكل دقيق.

وفي نابلس، رصد مواطنون تواجد لقوات الاحتلال على حاجز حوارة نابلس وقيامهم بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة إلى المدينة.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود جمال الصباح، بعد دهم منزل ذويه، في بلدة تقوع وتفتيشه.

وصعدت قوات الاحتلال من حملة اعتقالاتها في محافظة بيت لحم، خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت عددا من الشبان، تركزت في مدينة بيت لحم والمنطقة الشرقية.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

ومنذ مطلع آب/أغسطس الجاري، نفذت قوات الاحتلال 280 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 341 حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين 117 مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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