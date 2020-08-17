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لمواجهة التحالف الإماراتي الإسرائيلي: حماس تشارك باجتماع القيادة برام الله

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 16:56

لمواجهة التحالف الإماراتي الإسرائيلي: حماس تشارك باجتماع القيادة برام الله
احتجاجات بالضفة وغزة رفضا للتطبيع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف، أن الحركة ستشارك باجتماع القيادة الفلسطينية المزمع عقده الأربعاء المقبل في رام الله لمناقشة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وسيشارك في الاجتماع طاقم من رئاسة السلطة وقيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح وممثلين عن الأجهزة الأمنية في الضفة.

وقال يوسف إنهم تلقوا دعوة للمشاركة وأقروا الحضور بوفد من الضفة الغربية يمثل الحركة.

وأشار القيادي يوسف إلى ضرورة أن تكون أجندة اللقاء مفتوحة، لمناقشة كل القضايا المرتبطة بالضم وصفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وسبق أن هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رئيس السلطة محمود عباس، لمناقشة التطورات المتعلقة بالاتفاق المعلن بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد هنية وعباس بشكل واضح رفض هذا الاتفاق المعلن، معتبرين أنه اتفاق غير ملزم للشعب الفلسطيني، ولن يتم احترامه، وشددا على أن كل مكونات شعبنا تقف صفا واحدا في رفض التطبيع أو الاعتراف بالاحتلال على حساب حقوق شعبنا.

واتفقا على استمرار التواصل الدائم، وتعزيز التنسيق المشترك داخل الساحة الوطنية الفلسطينية لمواجهة تطورات هذا الموقف.

كما هاتف هنية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، لتعزيز وحدة الموقف الوطني المشترك تجاه ما أُعلن من اتفاق للتطبيع، وتم خلال الاتصال التأكيد على رفض الخطوة، واعتبارها خارج السياق التاريخي، وتجاوزًا للثوابت والحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، ويجب التراجع عنه.

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