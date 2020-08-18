هدم عمارة سكنية من 6 طوابق في جبل المكبر

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوات معززة من الوحدات الخاصة، صباح اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص، في حي الصلعة بجبل المكبر.

وأفاد شهود عيان بأن قوات معززة من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر وحاصرت الحي السكني "الصلعة" الذي تتواجد به العمارة السكنية لعائلة جعابيص ومنعت من المواطنين الاقتراب من المكان الذي أعلنت عنه منقطة عسكرية مغلقة، وقامت بتوفير الحماية لجرافات بلدية الاحتلال التي هدمت العمارة المؤلفة من 6 طبقات قيد الإنشاء.

واندلعت مواجهات في الحي مع شرطة الاحتلال لمنعها تنفيذ عملية الهدم.

إلى ذلك، أجبرت بلدية الاحتلال، أمس الإثنين، أحمد يوسف شقيرات على هدم 3 محال تجارية في حي الصلعة بجبل المكبر، بحجة البناء بدون ترخيص.

وصدر يوم 13 آب/أغسطس الجاري قرارا يقضي بهدم المحلات ذاتيا، بعد أن رفضت المحكمة طلب الاستئناف على قرار الهدم أو إيقافه وإلا فإن صاحب المحلات ملزم بدفع 100 ألف شيكل تكاليف هدم آلياتها المحلات.

وصعدت بلدية الاحتلال في الآونة الأخيرة من عمليات الهدم بالقدس، وأجبرت عشرات المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها تفرض شروطًا تعجيزية ومبالغ طائلة إزاء الحصول على إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال هدمت خلال تموز/ يوليو الماضي 20 منشأة في القدس، بينها 4 منشآت هدمت بأيدي أصحابها، في حين هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 61 منشأة، منها 38 منشأة هدمت ذاتيا.