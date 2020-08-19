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الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي في طولكرم

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 13:52

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي في طولكرم
(أرشيفية- "وفا")
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: طارق طه

أطلق عناصر من جيش الاحتلال، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قنابل الغاز المسيل للدموع على عدد من المتظاهرين في وقفة احتجاجية ضد تجريف أراضيهم بالجبل "الوسطاني" جنوبي شرق طولكرم.

وقالت مراسلة "وفا" إن "قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على طول الأراضي الممتدة ما بين خربة جبارة وقرية شوفة التي استولت عليها ضمن قرارات الاستيلاء، لحماية جرافاتها التي تعمل على تجريف الأراضي، وشق الطرق لصالح إقامة منطقة صناعية".

وأضافت أن "جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، من بينهم أمين سر ‘فتح‘ إقليم طولكرم، إياد الجراد، الذي نقل الى المستشفى لتلقي العلاج".

ومنعت قوات الاحتلال المشاركين من أهالي القريتين وفصائل العمل الوطني وحركة "فتح" والمزارعين من الاقتراب من المكان، كما أجبرت الصحافيين والمصورين على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح ومنعتهم من تغطية الحدث، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قنابل الغاز المسيل للدموع
#جيش الاحتلال
#تفريق مظاهرة
#طولكرم

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