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كورونا: وفاة مواطنين من الخليل ونابلس وإصابات جديدة بغزة

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 11:06

كورونا: وفاة مواطنين من الخليل ونابلس وإصابات جديدة بغزة
وفيات كورونا ترتفع لـ126 (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنين (34 و80 عاما) من دورا في الخليل، وحوارة في نابلس متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد. فيما سجلت إصابات جديدة في قطاع غزة بصفوف العائدين من الخارج.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، جراء الفيروس إلى 126، فيما تم تسجيل 23003 منذ انتشار الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الإصابات الثلاث جرى تسجيلها من داخل الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح مؤخرا، موضحة أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.

ويرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بكورونا 94 حالة في القطاع، فيما تعافت 71 حالة، لتبقى 22 إصابة نشطة فيما وتوفيت حالة واحدة فقط منذ انتشار الفيروس مطلع آذار/مارس الماضي.

وتتابع الصحة بغزة الحالة الصحية لأكثر من 2200 مواطن موزعين على 12 مركز للحجر الصحي.

وأكد مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة أ.عميد مشتهى، أن وزارة الصحة تواصل عن كثب فحص العينات المخبرية للعائدين المستضافين في مراكز الحجر بالقطاع والذي بلغ عددهم 1841 عائد ضمن الإجراءات الوقائية الصحية للكشف عن كورونا .

وأوضح أن الطواقم المخبرية العاملة في المختبر المركزي ابتداء من، اليوم الأربعاء، سيتم تقسيمها الى ثلاث فرق ستعمل بنظام الدوام الكامل ولعدة أيام لإنجاز فحص pcr لكافة المستضافين في مراكز الحجر، وفي حال تم التأكد من إصابة الشخص بالفيروس سيتم تحويله إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#كورونا في الخليل
#كورونا في غزة
#وزارة الصحة
#وفيات كورونا

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