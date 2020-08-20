الصحة الفلسطينية: 512 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و409 حالات شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تصريح صحافي، لوزيرة الصحة، مي كيلة، أوضحت خلاله أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67 إصابة)، محافظة بيت لحم (23 إصابة) محافظة قلقيلية (18 إصابة)، محافظة رام الله والبيرة (53 إصابة)، محافظة أريحا والأغوار (45 إصابة)، محافظة طولكرم (إصابة واحدة)، محافظة جنين (4 إصابات)، محافظة سلفيت (7 إصابات)، قطاع غزة (23 إصابة)، محافظة القدس (167 إصابة بينها 38 في الضواحي).

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7 حالات)، محافظة الخليل (331 حالة)، محافظة طولكرم (7 حالات)، محافظة نابلس (9 حالات)، محافظة سلفيت (3 حالات)، محافظة أريحا (7 حالات)، محافظة جنين (6 حالات)، مدينة القدس (39 حالة).

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة الخليل، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.