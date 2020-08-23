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جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 10:41

جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط
القتيل محمود أبو خضير (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت الشرطة جنديا إسرائيليا تنسب له شبهات الضلوع في جريمة قتل الشاب محمود أبو خضير (27 عاما)، والتي وقعت قبل نحو 10 أيام في مخيم شعفاط قضاء القدس.

ويدور الحديث عن شاب في الخدمة النظامية بالجيش واعتقل بشبهة ضلوعه في جريمة قتل أبو خضير، ووفقا لتحقيقات الشرطة فإن الجندي المشتبه بالجريمة أرسل شاب من سكان مركز البلاد، لعقد صفقة مخدرات مع أبو خضير.

وترجح الشرطة أنه بعد تعقيد صفقة المخدرات، أطلق الشاب النار على أبو خضير من مسدس كان بحوزته ويتبع لشركة أمنية يعمل بها، فقتله.

وقتل الشاب محمود أبو خضير، إثر تعرضه لإطلاق نار في مخيم شعفاط من قبل ملثمين كانا على متن دراجة نارية.

وحاول الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان إنقاذ حياة الشاب وأجرى له عمليات إنعاش، إلا إنه تمّ إقرار وفاته. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة، جرى تعقب هوِية المشتبه به، في العشرينيات من العمر من منطقة نتانيا في مركز البلاد، بتنفيذ الجريمة، الذي تبين أنه نفذ إطلاق النار وهرب من مسرح الجريمة.

واعتقلت الشرطة الشاب في منزله، وادعت أنه خلال التفتيش عثرت على سلاح وذخيرة، وأن الخلفية جنائية، وعقب التحقيق مع الشاب تم الوصول إلى الجندي واعتقاله وإخضاعه للتحقيق بشبهة ضلوعه في الجريمة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جريمة قتل
#شعفاط
#جندي إسرائيلي
#محمود أبو خضير

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