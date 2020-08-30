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اكتشاف حفرة قرب باب المغاربة في المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 20:39

اكتشاف حفرة قرب باب المغاربة في المسجد الأقصى
تغطية الحفرة التي تمّ اكتشافها (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المُحتلّة، اكتشاف حرس المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، حفرةً عند باب المغاربة قرب المكتبة والمتحف الإسلامي، وغرفة الصوتيات النابعة للمسجد.

وقالت دائرة الأوقاف إن "الحفرة التي تم اكتشافها صباح اليوم من قبل رئيس حرس المسجد الأقصى المبارك، ومراقب دوام الحراس داخل باحات المسجد، عند باب المغاربة".

الحفرة قريب من باب المغاربة

وأوضحت دائرة الأوقاف أن "مقاس الفتحة هو 30سم في 40سم، وعمق الحفرة 70سم (...) والأرضية عبارة عن أتربة"

وذكرت أن "موقعها يبعد عن جدار المسجد الأقصى الغربي 4 أمتار، وتبعد (الحفرة) 12 مترا عن جدار المسجد الأقصى الجنوبي حيث غرفة الصوتيات".

ورجّحت دائرة الأوقاف أن الحفرة عبارة عن مسرب لتجمع المياه، قائلة: "بعد فحصها أفاد مستشار الأوقاف للسياحة والآثار أنها على الأغلب مسرب لتجمع المياه ومكان تجميع وتوجيه المياه، لذلك وجب التنبيه".

وذكرت أن "مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، عطوفة الشيخ عزام الخطيب، قد وصل إلى المكان"، بالإضافة إلى "مدير المسجد الأقصى المبارك، فضيلة الشيخ عمر الكسواني، ومدير مشاريع إعمار المسجد الأقصى المبارك، المهندس بسام الحلاق، ومستشار الأوقاف الإسلامية للسياحة والآثار، البروفسور يوسف النتشة".

حجر كبير يغطي الحفرة

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