  2. إسرائيليات
  3. أخبار

حماس تنفي علاقتها بأشخاص حجز الاحتلال أموالهم

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 17:04

حماس تنفي علاقتها بأشخاص حجز الاحتلال أموالهم
بنك فلسطين في غزة، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

نفت حركة حماس علاقتها بأشخاص أو جهات، قال بيان صادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إنه تم الحجز على أموال وممتلكات خاصة بها.

وقال البيان إن غانتس وقع على 4 أوامر حجز أموال بادعاء علاقة أصحابها مع حماس. وبحسب البيان فإنه تم حجز مبلغ 900 ألف دولار من شركة الصرافة "أسماء البشيتي" بادعاء "نشاطها لصالح حماس".

كذلك وقع غانتس على أمر لتقييد نقل أملاك وأموال إلى عضوي إدارة المنظمة النشطة في بريطانيا "آي فلسطين"، رامي عبدو وخالد طرعاني، وضد مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، محمود الحنفي.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، لوكالة الأناضول إن "أكاذيب الاحتلال بتبعية هذه الجهات للحركة، تأتي لتضليل الرأي العام".

وأضاف قاسم أن "الاحتلال كعادته يستخدم الأكاذيب، لتبرير كل أشكال عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع أن "عجز الاحتلال على مواجهة شعبنا ومقاومته، جعله يلجأ لخطوات استعراضية مبنية على أكاذيب وفبركات".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قطاع غزة
#حماس
#إسرائيل
#بيني غانتس

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات
رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات

2020-09-02

الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين
الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين

2020-09-02

أردني يصل إيلات سباحةً.. واستنفار أمني إسرائيلي
أردني يصل إيلات سباحةً.. واستنفار أمني إسرائيلي

2020-09-02

الأكثر قراءة

والدها لـ

والدها لـ"عرب 48": شريفة أبو معمر قتلت وهي تعد الطعام لرضيعتها

2020-09-01
اعتداءٌ للاحتلال على مسنٍّ فلسطينيّ يُعيد إلى الأذهان مقتلَ الأميركيّ جورج فلويد

اعتداءٌ للاحتلال على مسنٍّ فلسطينيّ يُعيد إلى الأذهان مقتلَ الأميركيّ جورج فلويد

2020-09-01
قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على مواقع في سورية

قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على مواقع في سورية

2020-09-01
افتتاح العام الدراسي باستثناء

افتتاح العام الدراسي باستثناء "البلدات الحمراء" بسبب كورونا

2020-09-01
بحجة الفساد: ملك السعودية يقيل الأمير فهد ويحيله وآخرين للتحقيق

بحجة الفساد: ملك السعودية يقيل الأمير فهد ويحيله وآخرين للتحقيق

2020-09-01