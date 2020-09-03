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الاحتلال يسحب المواطنة المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 14:34

الاحتلال يسحب المواطنة المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري
الأسير المحرر الحموري
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استلم الأسير المحرر صلاح الحموري، اليوم الخميس، قرارا من السلطات الإسرائيلية، يقضي بسحب إقامته في القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن الاحتلال سلم الأسير المحرر صلاح الحموري، قرارا يقضي ببدء إجراء سحب إقامته المقدسية، ومنحه ثلاثين يوما للاعتراض.

وفي تصريحات صحافية، أوضح الحموري أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال مساء أمس، استدعته خلاله للتحقيق، ليفاجئ اليوم بتسليمه القرار الصادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، والقاضي بسحب هويته بحجة "خطره على الدولة والمواطنين وعدم الولاء لإسرائيل والانتماء للجبهة الشعبية ونشاطه بها".

وأوضح الحموري أن ""هذه القرارات هي جزء من سياسة تهدف لترحيل المقدسيين من المدينة وهجمة على الأهالي".

ويذكر أن الحموري أسير محرر أمضى نحو ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وهو متزوج من سيدة فرنسية أبعدتها سلطات الاحتلال عن فلسطين عام 2016.

واعتقلت سلطات الاحتلال الحموري عدة مرات، بعدما أمضى سنوات في سجون الاحتلال، بتهم مختلفة أبرزها الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى اتهامه بمحاولة اغتيال الحاخام عُفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحركة شاس الحريدية.

ويحمل الحموري الجنسية الفرنسية، وهو متزوج من مناضلة يسارية فرنسية تعيش في فرنسا مع ابنهما "وطن"، حيث تمنع سلطات الاحتلال دخولها إلى البلاد، بحجة دعمها لحملات مقاطعة إسرائيل.

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#القدس المحتلة
#صلاح الحموري
#سحب مواطنة
#السلطات الإسرائيلية

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