  2. فلسطينيات
  3. أخبار

210 مصابا جديدا بكورونا في القدس خلال يومين

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 23:51

210 مصابا جديدا بكورونا في القدس خلال يومين
من المسجد الأقصى المبارك (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب 210 بفيروس كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في المدينة، د. علي الجبريني، مساء السبت.

وأصيب 130 شخصًا بالفيروس يوم الجمعة، بينما أصيب 80 شخصا يوم السبت، ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 1779.

وسجّلت المدينة في الفترة ذاتها تعافي 159 مصابا.

وقال الجبريني "انطلاقا من الوضع الخطير والمقلق الذي تشهده المدينة، فعلى المقدسيين اتباع التعليمات الصحية باستمرار وعدم الاستهانة بالفيروس، وتتركز الجهود على تقليص التجمعات الكبيرة وخصوصا المناسبات الاجتماعية بسبب المخاطر الصحية الناجمة عنها والتوعية بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات ومواظبة التعقيم والنظافة الشخصية ".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#القدس
#الجبريني

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمن الفلسطيني يفرق مظاهرة وسط رام الله ضد "سيداو"
الأمن الفلسطيني يفرق مظاهرة وسط رام الله ضد "سيداو"

2020-09-05

الخارجية الفلسطينيّة تدرس رفع قضايا على كوسوفو وصربيا
الخارجية الفلسطينيّة تدرس رفع قضايا على كوسوفو وصربيا

2020-09-05

"الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين المعتقلين الجدعون"
"الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين المعتقلين الجدعون"

2020-09-05

الأكثر قراءة

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي "أوسلو" 

2020-09-04
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-04
نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

2020-09-04
نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

2020-09-04
3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

2020-09-04