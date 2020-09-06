اعتداءات للمستوطنين بالضفة والاحتلال يستولي على "دير سمعان"

تواصل مجموعات من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، والاعتداء على ممتلكات المواطنين في منطقة جنين والخليل، فيما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على خربة "دير سمعان" الأثرية.

في مدينة الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين في حي تل الرميدة، وأفاد مواطنون عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات النتشة، ومسودة، وزاهدة، وجابر.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين اعتدوا على المقبرة الإسلامية في المدينة، وحاولوا كسر شواهد القبور.

وأصاب المستوطنون الذين هاجموا المنازل سيدة ثلاثينية تدعى أم أنس بحجر في قدمها. كما وجهوا الشتائم العنصرية والمسيئة للسكان، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم وبمزيد من العنف والاعتداءات اليومية.

وتفرض سياسات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، ظروفا حياتية قاسية على الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وأبرزها المضايقات على التنقل والحركة بين أرجاء المدينة، والتي استحالت إلى "رحلة رعب".

في شمال الضفة الغربية، حطم مستوطنون صباح اليوم الأحد مركبتين اثناء مهاجمة قرية حوارة جنوب نابلس، فيما رشقوا 10 مركبات بالحجارة في منطقة جنين وتسببوا بأضرار لشبابيك وهياكل المركبات.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين حطموا زجاج أكثر من 10 مركبة فلسطينية في منطقة شمال الضفة خلال الثلاثة أيام الماضية خلال مهاجمة مركبات المواطنين قرب ترمسعيا واللبن وايتسهار وحومش وحوارة.

وأسفرت الاعتداءات عن إصابة عدد من المواطنين بجروح أربعة منهم تم نقلهم إلى مستشفى رام الله الحكومي وعدد آخر تلقوا علاجا في المكان.

وحذر دغلس من تشكيل عصابات استيطانية منظمة مخصصة لشن هجمات على المواطنين وممتلكاتهم في شمال الضفة الغربية، تحديدا بشكل منسق ومنظم وفي وقت واحد.

ودعا دغلس إلى تفعيل لجان الحراسة الشعبية في كافة المواقع للتصدي للمستوطنين وهجماتهم.

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على خربة "دير سمعان" الأثرية، الواقعة شمال غرب بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

ونشرت سلطات الاحتلال نشرت إعلان مكتوبا باللغة العبرية يفيد بالاستيلاء على الموقع المذكور.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة ستة دونمات و57 مترا مربعا مسجلة بقطعة رقم 2 تحت اسم خربة دير سمعان الأثرية.

وشرعت سلطات الاحتلال مؤخرا بإحاطة خربة "دير سمعان" بوحدات سكنية استيطانية، ووضعت لافتة تشير إلى بؤرة استيطانية جديدة باسم "ليشيم" على أراضي قريتي دير بلوط وكفر الديك.

ودير سمعان قرية أثرية بيزنطية، تتربع على قمة تلة ارتفاعها 350 مترا عن سطح البحر، بمساحة مبناها الأثري الذي يبلغ حوالي 3 دونمات.

وتقع دير سمعان على بعد ثلاثة كيلومترات من الشمال الغربي لبلدة كفر الديك، ويعود عمرها التاريخي إلى أكثر من 1600عام.