3 وفيات من قلقيلية ونابلس بكورونا واستمرار الإغلاق بغزة

توفي 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قلقيلية ونابلس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي يستمر الإغلاق وحظر التجول بقطاع غزة لليوم الـ20 للحد من انتشار كورونا.

ووفقا لمحافظ قلقيلية، تم تسجيل حالة وفاة لمواطنة (78 عاما) متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني من ضغط دم وجلطة دماغية.

إلى ذلك، أعلنت نائب محافظ نابلس ورئيسة خلية الأزمة في المحافظة عنان الاتيرة، عن وفاة مواطنين منذ ساعات، مساء السبت، بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان الاتيرة فإن المواطنين من مخيم بلاطة وقرية بيت دجن شرق نابلس، مؤكدة أن الطواقم الطبية تعمل على محاصرة انتشار الفيروس الذي يزداد في كافة المناطق بشكل ملحوظ.

وأكدت الاتيرة إصابة إحدى العاملات في مقر المحافظة، مشيرة الى إغلاق مقر المحافظة اليوم للقيام بإجراءات التعقيم وحصر المخالطين وإجراء الفحوصات الطبية.

ودعت المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والابتعاد عن كافة التجمعات والأعراس التي أثبتت أنها سبب رئيسي لانتشار الفيروس.

أما في قطاع غزة، يتواصل حظر التجوال في القطاع لليوم العشرين على التوالي، في إطار الجهود للحد من انتشار كورونا.

ويأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، البدء بتشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحد من تفشي الفيروس في كافة محافظات القطاع، محذرا من "العودة للإغلاق التام بفعل الاستهتار".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة جديدة بالفيروس بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي بلغ 1719 إصابة منها 1550 حالات نشطة حاليا (1545 من المجتمع و5 من العائدين).