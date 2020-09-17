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الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 22:15

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية
من مواجهات سابقة مع الاحتلال (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن فرض "إغلاق شامل" على الضفة الغربيّة المحتلة، بالإضافة إلى إغلاق المعابر في قطاع غزّة خلال الأعياد العبرية المقبلة.

وسيبدأ الإغلاق منتصف ليل الخميس - الجمعة، تزامنًا مع رأس السنة العبريّة، ويستمرّ حتى منتصف ليل الأحد – الإثنين.

كما سيفرض إغلاق تزامنًا مع عيد الغفران العبري، يبدأ منتصف ليل السبت - الأحد 27 أيلول/سبتمبر، على أن يستمرّ حتى منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء.

وسيفرض إغلاق آخر بدءًا من يوم الجمعة، الثاني من تشرين أوّل/أكتوبر المقبل، تزامنًا مع عيد العُرش العبري، ويستمرّ عند منتصف ليل السبت – الأحد.

وفي آخر أيام عيد العُرش، المسمّى "بهجة التوراة"، سيفرض إغلاق آخر، يبدأ منتصف ليل الخميس (9 تشرين أوّل) – الجمعة، ويستمرّ حتى منتصف ليل السبت - الأحد.

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#قطاع غزة
#الضفة الغربية
#الاحتلال
#الأعياد العبرية

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