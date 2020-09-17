وزير إماراتي: نعمل على فرض الاتفاقيات مع إسرائيل على مناطق فلسطينية

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المرّي، إنّ الاتفاقيّات التجارية بين بلاده وإسرائيل ستشمل "مناطق فلسطينيّة".

وأضاف المرّي، خلال ندوة في "المجلس الأطلنطي" (مركز أبحاث أميركي)، أمس، الأربعاء، أن الموضوع نوقش خلال مباحثات بين الإمارات والمسؤولين الإسرائيليين.

ولم تورد وكالة الأنباء الإماراتيّة الرسمية ("وام") هذه الجزئيّة من التصريحات.

وخلال الأيام الماضية أبرمت اتفاقيّات عدّة بين شركات إسرائيليّة وإماراتيّة، وأجرى وزراء إسرائيليّون محادثاتٍ مع وزراء إماراتيين حول أفق التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.

وعدّد بن طوق 11 قطاعًا يمكن لإسرائيل والإمارات أن تتعاونا فيها، هي "الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير".

وأوضح الوزير خلال الندوة الإمارات وإسرائيل ستعملان على استكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، وأشار إلى أن "مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجابًا على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة".

وآخر الاتفاقيّات وقّعت أمس، الأربعاء، بين شركة السفن والنقل البحري في دبي (DP WORLD) وشركة بناء السفن الإسرائيلية، ومقرها في مدينة حيفا.

ويملك حوض بناء السفن الإسرائيلي رجال الأعمال آسي شملتسر وسامي كتساف وشلومي فوغيل. ووقعت الشركتان اتفاقية التعاون بينهما خلال زيارة فوغيل لدبي، قبل بضعة أيام. ونقلت الصحيفة عن مصادر في فرع النقل البحري تقديرها أن الشركتين ستتقدمان لمناقصة لخصخصة ميناء حيفا، في إطار اتفاقية التعاون بينهما، بحيث ستشارك شركة خليجية لأول مرة في مناقصة بنية تحتية إسرائيلية رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فوغيل يقيم علاقات واسعة في العالم العربي، وأنه أحد رجال الأعمال الذين يدفعون التعاون مع دول في الخليج بوتيرة سريعة. وأعلن مؤخرا عن عزمه إقامة خطين بحريين من دول الخليج إلى ميناء إيلات.