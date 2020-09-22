الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و557 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 5 حالات وفاة، و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1142 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع المحافظات الفلسطينية.

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وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان أن "حالات الوفاة سجلت لمواطن (68 عاما) من قلقيلية ومواطن (54 عاما) من عين مصباح بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (85 عاما) من عرابة بمحافظة جنين، ومواطن (59 عاما) من عقابا بمحافظة طوباس، إضافة لمواطن من صور باهر بمدينة القدس المحتلة".

ولفتت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (39)، نابلس (72)، بيت لحم (59)، قلقيلية (37)، رام الله والبيرة (38)، جنين (25)، سلفيت (12)، أريحا والأغوار (10)، طولكرم (81)، طوباس (8) قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (128)، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 4978 فحصا".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (198)، جنين (55)، طولكرم (43)، قلقيلية (46)، نابلس (249)، طوباس (54)، ضواحي القدس (301)، مدينة القدس (101)، قطاع غزة (95)".

وذكرت الكيلة أن "نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 72.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 27.2%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وأكدت وزيرة الصحة وجود 41 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.