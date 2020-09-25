اجتماع قيادي مرتقب لـ"حماس" بشأن التفاهمات مع "فتح"

ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن قيادة حركته ستعقد اجتماعا قياديا داخليا خاصا لبحث نتائج التفاهمات التي أجرتها مؤخرا مع حركة التحرير الوطني "فتح"، وذلك بعد يوم واحد من اختتام الاجتماعات بين الحركتين، كانت قد بدأت الثلاثاء الماضي، في مقر القنصلية العامة الفلسطينية في مدينة إسطنبول التركية.

وقال هنية إن حركة حماس "تُولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وسوف تعقد قيادة الحركة اجتماعا خاصا لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها".

وأوضح أن تلك الحوارات "تعبر عن إرادة وتوجه وقرار، وذلك استشعارا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة".

وأكد على أن "التفاهم مع حركة فتح يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، والذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل".

وقال هنية: "إن التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا مستند في محاوره الأساسية، على اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011".

وأمس الخميس، اختتمت اجتماعات بين حركتي حماس وفتح، كانت قد بدأت الثلاثاء الماضي، في مقر القنصلية العامة الفلسطينية في مدينة إسطنبول التركية، وقالت الحركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وترأس وفد حركة "فتح"، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حماس، نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري.