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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ليل الجمعة - السبت

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 10:46

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ليل الجمعة - السبت
من اعتقال سابق (أ ب أ)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: أحمد دراوشة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين، اثنين منهما قبالة المسجد الأقصى المبارك.

واعتدت قوات الاحتلال، فجر اليوم، السّبت، المتمركزة عند باب السلسلة بالضرب على باسم عسيلة ونجله الشاب مالك (19 عاما)، واعتقلتهما واقتادهما إلى أحد مراكزها بمدينة القدس، بحسب مصادر محليّة.

وفي جنين، شمالي الضفة الغربيّة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري.

وذكر ذوو الشاب يوسف الشامي لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت نجلهم يوسف على حاجز عسكري نصبته بالقرب من قرية عانين غربا.

وأمس، الجمعة، أصيب سبعة فلسطينيين، بينهم صحافي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 فلسطينيين بالرصاص "المطاطي"، بينهم الصحفي نضال اشتية، والعشرات بحالات اختناق.

ونقلت إصابتان إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، بينما عولج البقية ميدانيا، وفقا لشتيوي.

وندّد المشاركون في المسيرة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا الشعارات المناهضة للاحتلال والاستيطان.

يذكر أن أهالي القرية اكتشفوا فجر اليوم كاميرا مراقبة زرعها الاحتلال على جدران أحد المنازل المقابلة لمسجد عمر بن الخطاب، الذي تنطلق منع المسيرة الأسبوعية السلمية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الاحتلال
#المسجد الأقصى
#جنين
#الضفة الغربية

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