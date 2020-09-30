  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 8 حالات وفاة و358 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 15:44

الصحة الفلسطينية: 8 حالات وفاة و358 إصابة كورونا جديدة
تعقيم في أريحا (أرشيفية "وفا")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 8 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و696 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحافي، أنه "تم تسجيل 3 وفيات و68 إصابة جديدة بالفيروس و319 حالة تعاف في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين".

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (61 و88 عاما) من الشيوخ ومدينة الخليل بمحافظة الخليل، ومواطنة (54 عامًا) من بيت لحم، ومواطنة (77 عاما) من قلقيلية، ومواطن (78) من محافظة رام الله والبيرة".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (73)، محافظة نابلس (35)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (34)، جنين (35)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (22)، طولكرم (39)، طوباس (7)، قطاع غزة (37)".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (182)، محافظة جنين (36)، محافظة نابلس (93)، محافظة سلفيت (17)، محافظة طولكرم (41)، محافظة قلقيلية (30)، محافظة بيت لحم (172)، مدينة القدس (319)، قطاع غزة (125)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الضفة الغربية المحتلة
#فيروس
#رام الله
#القدس المحتلة
#غزة

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

37 إصابة جديدة بكورونا بغزة و3 وفيات بالقدس
37 إصابة جديدة بكورونا بغزة و3 وفيات بالقدس

2020-09-30

مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

2020-09-30

قتيلان وإحراق منازل في شجارٍ قرب جنين
قتيلان وإحراق منازل في شجارٍ قرب جنين

2020-09-29

الأكثر قراءة

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2020-09-29
بظل كورونا: لا عودة للمدارس حتى نهاية العام الجاري

بظل كورونا: لا عودة للمدارس حتى نهاية العام الجاري

2020-09-29
خطة: تخفيف الإغلاق بعد انخفاض الإصابات بكورونا لـ2000 يوميا

خطة: تخفيف الإغلاق بعد انخفاض الإصابات بكورونا لـ2000 يوميا

2020-09-29
وفاة أمير الكويت عن عمر يناهز 91 عامًا

وفاة أمير الكويت عن عمر يناهز 91 عامًا

2020-09-29
منظومة 5G متاحة في البلاد بدءًا من اليوم

منظومة 5G متاحة في البلاد بدءًا من اليوم

2020-09-29