كورونا في القدس المحتلة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، عن تسجيل حالة وفاة من صور باهر ليرتفع عدد الوفيات في المدينة المحتلة إلى 66 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في آذار/ مارس الماضي.

كما أفاد الجبريني بتسجيل 98 إصابة جديدة، اليوم، الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن ذلك يأتي في ظل "العودة لإجراء عدد من الفحوصات مقارنة باليومين الماضيين".

وأشار الجبريني إلى أن مدينة القدس تشهد يوميا حالات وفاة بالفيروس للأسبوع الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الفيروس، ما اعتبره "مؤشرا مقلقا".

وذكر الدكتور الجبريني أن عدد حالات الشفاء وصل إلى حوالي 48 حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 1150 حالة.

ودعا الجبريني المواطنين لإجراء الفحوصات وخصوصا من تظهر لديهم أعراض الفيروس، "قبل حلول فصل الشتاء وأمراضه التنفسية".

وأكد "أننا نراهن على وعي الجمهور المقدسي بالتزام المعايير الصحية للوقاية من التزام الكمامة بشكل سليم مع تغطية الأنف والفم والتباعد وعدم التجمهر والتعقيم".

وأشار إلى "وجوب اتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامة والحرص على التعقيم والتباعد الاجتماعي".

وفي وقت سابق، اليوم، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 8 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و696 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحافي، أنه "تم تسجيل 3 وفيات و68 إصابة جديدة بالفيروس و319 حالة تعاف في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين".