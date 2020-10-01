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بعد ضغوط الكونغرس: الأردن يرفض تمديد إقامة التميمي

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 23:25

بعد ضغوط الكونغرس: الأردن يرفض تمديد إقامة التميمي
نزار وأحلام
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

رفضت السلطات الأردنيّة، الخميس، تجديد إقامة الأسير المحرّر نزار التميمي، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى.

ويأتي القرار الأردن بعد 4 أشهر من مطالبة الكونغرس الأميركي بتسليم التميمي لوكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه).

وذكرت مصادر صحافية أنّ التميمي غادر إلى قطر.

والتميمي هو زوج الأسيرة المحرّرة أحلام التميمي، التي تحمل الجنسية الأردنيّة، ما يحول دون ترحيلها لأنّ القوانين تنصّ على حمايتها. ومن غير المعروف إن كانت التميمي ستنتقل إلى قطر مع زوجها أو ستبقى في الأردن.

والتميمي (46 عامًا) هو أسير محرر، حكم بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيلي في التسعينيّات، قبل الإفراج عنه ومغادرة البلاد، وتزوّج من أحلام عقب الإفراج عنهما في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، لكنهما تعرّضا ملاحقات عقب الإفراج أيضًا.


#نزار التميمي
#أحلام التميمي
#الأردن

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