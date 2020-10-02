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الضفة: 15 إصابة في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 18:01

الضفة: 15 إصابة في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال
مواجهات في كفر قدوم (أرشيفيّة أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أصيب 15 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم، شرقي قلقيلية اليوم، الجمعة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأنه مواجهات عنيفة اندلعت في القرية عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة 15 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل 4 منهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز.

وأشار إلى أن المسيرة انطلقت احياء للذكرى العشرين لانتفاضة الاقصى ورفضا للتطبيع، وتأكيدا على استمرار المقاومة الشعبية في ظل تزايد الانتهاكات الممارسة بحق أبناء القرية، من قمع وتنكيل.

ومن جهته، قال منسق الهلال الاحمر الميداني في كفر قدوم عاصم عقل لـ"فرانس برس": "اصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إصابات مباشرة عندما أطلق الجيش الإسرائيلي (النار) على المتظاهرين. نقلنا 4 منهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، كما عالجنا ميدانيا عشرات من حالات الاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع".


#كفرقدوم
#إصابات
#مواجهات
#الضفة
#الاحتلال

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