الاحتلال يعتقل حارسين لمقبرة باب الرحمة ويقطع طريقا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّة، بعد ظهر اليوم السبت، حارسيْن يعملان في مقبرة باب الرحمة، في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اعتقلت حارسي مقبرة باب الرحمة محمد الشلادة، وأحمد الدلال من باب الأسباط بمدينة القدس".

وفي ممارسة احتلاليّة أخرى، أغلق جنود الاحتلال، الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود جنوبي نابلس، بالسواتر الترابية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن "قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف بين بلدتي قصرة وجالود، بعد أن أغلقت الطريق الواصلة بينهما".

وأضاف أن "المنطقة تشهد بين الحين والآخر عمليات تجريف لأراضي المواطنين بهدف أعمال توسعيّة لصالح المستوطنات".