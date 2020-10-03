الاحتلال يعتقل شابًا وينصب حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، فلسطينيًا من الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سميح سليم قفيشة (21 عاما) من منطقة أم الدالية بمدينة الخليل، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ومساء أمس الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتيين في منطقة "كريمزان" بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت سيف نادر إبراهيم (15 عاما)، ووديع باسم شاهين (15 عاما)، بعد إيقافهمغ قرب "طريق الأنفاق.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت، فجر أمسِ الجمعة، القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، وفق مصادر محلية ووسائل إعلام.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية لم تُسمّها، القول إن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف (64 عاما) من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوة عسكرية كبيرة داهمت البلدة انطلاقا من معسكر "عوفر" واقتحمت منزل القيادي يوسف واعتقلته ونقلته إلى المعسكر، جنوبي رام الله بالضفة الغربية.