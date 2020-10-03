  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يعتقل شابًا وينصب حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 09:00

الاحتلال يعتقل شابًا وينصب حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل
جنود الاحتلال في الخليل (أرشيفيّة أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، فلسطينيًا من الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سميح سليم قفيشة (21 عاما) من منطقة أم الدالية بمدينة الخليل، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ومساء أمس الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتيين في منطقة "كريمزان" بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت سيف نادر إبراهيم (15 عاما)، ووديع باسم شاهين (15 عاما)، بعد إيقافهمغ قرب "طريق الأنفاق.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت، فجر أمسِ الجمعة، القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، وفق مصادر محلية ووسائل إعلام.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية لم تُسمّها، القول إن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف (64 عاما) من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوة عسكرية كبيرة داهمت البلدة انطلاقا من معسكر "عوفر" واقتحمت منزل القيادي يوسف واعتقلته ونقلته إلى المعسكر، جنوبي رام الله بالضفة الغربية.


#الاحتلال
#الضفة
#الخليل
#اعتقال

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: 3 وفيات و98 إصابة جديدة بكورونا
القدس: 3 وفيات و98 إصابة جديدة بكورونا

2020-10-03

عباس يمدّد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 30 يومًا
عباس يمدّد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 30 يومًا

2020-10-02

هيئة الأسرى: "عيادة الرملة" إعدامٌ بطيء ينتهك أرواح وأجساد الأسرى المرضى
هيئة الأسرى: "عيادة الرملة" إعدامٌ بطيء ينتهك أرواح وأجساد الأسرى المرضى

2020-10-02

الأكثر قراءة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

2020-10-02
ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

ترامب يعلن أنه وزوجته أصيبا بكورونا

2020-10-02
الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

2020-10-02
استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

2020-10-02
قتيلا قباطية: 6 من المشتبهين يسلمون أنفسهم والقبض على سابع

قتيلا قباطية: 6 من المشتبهين يسلمون أنفسهم والقبض على سابع

2020-10-02