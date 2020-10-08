الخليل: وفاة الطبيب حرب رضوان متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور حرب رضوان (51 عاما) من بلدة خاراس قضاء الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن الطاقم الطبي في المستشفى الأهلي، اليوم الخميس.

وأعلن مدير عام المستشفى الأهلي الدكتور يوسف التكروري، عن وفاة الطبيب رضوان، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن المرحوم حرب لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، وقد أصيب بالفيروس قبل نحو لأسبوع، وتلقى العلاج في مستشفى دورا الحكومي لمدة يومين قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الأهلي، حيث مكثف في قسم العناية المكثفة نحو خمسة أيام، حتى وفاته صباح اليوم.

وكان الطبيب المرحوم رضوان، يعمل مديرا لمستشفى اليمامة في مدينة بيت لحم قبل إصابته بالفيروس.

وتوفي الطبيب رضوان بعد مضاعفات حادة ألمت به، ويعد هو الحالة الأولى من وفيات الأطباء المزاولين لعملهم بالضفة الغربية المحتلة، والثانية لأطباء فلسطين، حيث توفي الطبيب محمد نعمان أبو هربيد (68 عاما) في غزة، الشهر الماضي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، عن وفاة عدد من الأطباء الفلسطينيين أثناء عملهم في تطبيب مرضى كورونا، في كل من روسيا وإسبانيا وإيطاليا.