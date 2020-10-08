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الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و416 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 14:07

الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و416 إصابة جديدة
من الخليل، توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، الخميس، تسجيل 4 وفيات و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و631 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في محافظات الضفة لمواطنين (66 و73 عاما) من طولكرم، ومواطن (51 عاما) من خارس بمحافظة الخليل، ومواطن (50 عاما) من قطاع غزة.

وأكدت تسجيل 631 حالة تعاف جديدة، منها 354 في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى 113 حالة في قطاع غزة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 85.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت كيلة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#مي كيلة

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