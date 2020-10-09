الاحتلال يعتقل 4 شبان في الخليل

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الجمعة، أربعة شبّان وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر محليّة أنّ قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت يعقوب أبو حديد، وبسام زغير، بعد تفتيش منزليهما، كما اعتقلت نديم التلحمي، ومحمد اليازوري، أثناء عملهم في "مسلخ" بسوق العميان وسط المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمحافظة وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وعُرف من أصحابها، رأفت أبو عطوان، ووائل النمورة، وغضنفر أبو عطوان من مدينة دورا جنوب غرب الخليل.

وفي بلدة بيت أولا غرب الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل عبد الفتاح محمد سراحين، وطالبته بتسليم نجله ساهر.