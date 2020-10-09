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الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و498 إصابة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 15:01

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و498 إصابة بفيروس كورونا
مشفى نابلس (أ ب أ)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: أحمد دراوشة

توفي 9 أشخاص وأصيب 498 بفيروس كورونا في مناطق السلطة الفلسطينيّة، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحّة، مي الكيلة، اليوم، الجمعة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية (سيّدة 69 عاما من دير قديس، ورجل 57 عاما من عبوين، ومسنّ 74 عاما من رام الله بمحافظة رام الله والبيرة، وسيّدة 47 عاما ومسنّ 70 عاما من مدينة الخليل، ورجل 54 عاما وآخر 72 عاما من مدينة بيت لحم، ومسنّة 70 عاما من عزموط بمحافظة نابلس)، إضافة لوفاة سيّدة من سلوان بمدينة القدس.

وتوزعت الإصابات الجديدة على المحافظات الآتية: الخليل 78؛ نابلس 11؛ بيت لحم 58؛ قلقيلية 15؛ ورام الله والبيرة 39؛ وجنين 33؛ وأريحا والأغوار 21؛ وسلفيت 5؛ وطولكرم 51؛ وقطاع غزة 88؛ وضواحي القدس 6؛ وطوباس 3؛ ومدينة القدس 90.

ولفتت الكيلة إلى وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتعافي 274 من الفيروس، هم 13 في الخليل، 89 في نابلس، 33 في جنين، 46 في طولكرم، 11 في قلقيلية، 65 في بيت لحم، 7 في سلفيت، و428 داخل مدينة القدس، و74 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.


#مي الكيلة
#الصحة الفلسطينيّة
#غزة
#الخليل
#القدس

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