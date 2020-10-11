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الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات و422 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 14:18

الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات و422 إصابة جديدة بكورونا
فحوصات كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 3 حالات وفاة و422 إصابة بفيروس كورونا، و722 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة، مواطنة 83 عامًا من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة كانت تعاني من ارتفاع بضغط الدم ومرض السكري، ومواطنة 77 عامًا من طولكرم كانت تعاني من التهاب وفشل رئوي، وطفلة 14 عامًا من حلحول بمحافظة الخليل كانت تعاني من فشل كلوي".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (71)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (1)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (43)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (3)، طولكرم (31)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (5)".

وأشارت إلى أنه "جرى تسجيل 655 حالة تعاف في المحافظات الشمالية (66 الخليل، 57 جنين، 22 طولكرم، 21 قلقيلية، 5 سلفيت، 370 ضواحي القدس، 79 نابلس، 29 بيت لحم، 6 طوباس)".

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وحول الحالة الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


#الصحة الفلسطينية
#إصابات
#وفيات
#فيروس كورونا

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