بسبب كورونا: حظر تجوّل شامل في قطاع غزة

دخل حظر التجوّل الشامل في قطاع غزّة، اليوم، الجمعة، حيّز التنفيذ في خطوة هي الأشدّ من نوعها لموجهة تفشّي فيروس كورونا.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وكثّفت قوات الشرطة وجودها في محافظات القطاع (عددها 5)، كما خلت الشوارع من المارة وأُغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم "يتم سريان حظر التجوال في محافظات غزة يومي الجمعة والسبت، للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات مؤخرًا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأضاف "هناك التزام كبير من المواطنين بقرار حظر التجوال، ما قد يساهم في السيطرة على تفشي الفيروس".

وفي 3 كانون أوّل/ ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي كورونا، بما يشمل الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وحتى الجمعة، سجل قطاع غزة إجمالا، 27 ألفا و434 إصابة بفيروس كورونا، بينها 175 وفاة.

ووفق مراقبين، ارتفعت أعداد الإصابات بقطاع غزة بسبب طبيعته الجغرافية الضيقة والتي تضم كثافة سكانية مرتفعة، تُقدّر بنحو 5 آلاف و453 فردا لكل كيلو متر مربع، بحسب إحصاء رسمي في 2019.