  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1693 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 13:06

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1693 إصابة جديدة بكورونا
غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 17 حالة وفاة و1693 إصابة كورونا جديدة، و1987 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، اليوم الأحد، إنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة، 2 في نابلس، 4 جنين، 1 طولكرم، 2 بيت لحم، 1 سلفيت، 1 رام الله والبيرة، 6 قطاع غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (168)، جنين (163)، نابلس (245)، طولكرم (127)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (29)، قلقيلية (52)، طوباس (31)، بيت لحم (85)، ضواحي القدس (62)، أريحا والأغوار (18)، قطاع غزة (406)".

وأضافت الوزيرة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (209)، جنين (218)، نابلس (118)، طولكرم (104)، بيت لحم (277)، سلفيت (93)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (89)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (700)، قلقيلية (125)".

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

وبينت وزيرة الصحة أن هناك 93 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًاموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#القدس
#وزارة الصحة الفلسطينية

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: 6 حالات وفاة و406 إصابات جديدة بكورونا
غزة: 6 حالات وفاة و406 إصابات جديدة بكورونا

2020-12-13

اعتداءات للمستوطنين بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس
اعتداءات للمستوطنين بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس

2020-12-13

إشتية: الإغلاق ليس عقابًا
إشتية: الإغلاق ليس عقابًا

2020-12-12

الأكثر قراءة

إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

2020-12-12
ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر

ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر

2020-12-12
وزارة الصحّة تدرس إلغاء تفضيلات لقاحات كورونا

وزارة الصحّة تدرس إلغاء تفضيلات لقاحات كورونا

2020-12-12

"للسعودية دور في التطبيع مع المغرب.. وربما تكون هي المقبلة"

2020-12-12
مجد الكروم: مصرع شاب وإصابة خطيرة في حادث طرق قرب عكا

مجد الكروم: مصرع شاب وإصابة خطيرة في حادث طرق قرب عكا

2020-12-12