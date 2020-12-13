الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1693 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 17 حالة وفاة و1693 إصابة كورونا جديدة، و1987 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، اليوم الأحد، إنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة، 2 في نابلس، 4 جنين، 1 طولكرم، 2 بيت لحم، 1 سلفيت، 1 رام الله والبيرة، 6 قطاع غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (168)، جنين (163)، نابلس (245)، طولكرم (127)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (29)، قلقيلية (52)، طوباس (31)، بيت لحم (85)، ضواحي القدس (62)، أريحا والأغوار (18)، قطاع غزة (406)".

وأضافت الوزيرة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (209)، جنين (218)، نابلس (118)، طولكرم (104)، بيت لحم (277)، سلفيت (93)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (89)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (700)، قلقيلية (125)".

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

وبينت وزيرة الصحة أن هناك 93 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًاموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.