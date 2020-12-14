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الخارجية الفلسطينية: الإدارة الأميركية تسعى لتقويض عمل الجنائية الدولية

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 20:12

الخارجية الفلسطينية: الإدارة الأميركية تسعى لتقويض عمل الجنائية الدولية
المالكي (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأميركية تسعى لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في كلمة له، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي افتُتحت في 4 كانون الأول/ ديسمبر، في لاهاي، على أن تستمر لليوم الـ16 من الشهر الجاري، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن "التهديدات الصادرة عن الإدارة الأميركية تسعى لتقويض المحكمة والمساس باستقلالها".

وأضاف أن هذا "يؤكد أن الولايات المتحدة تحارب كل المساعي القانونية والدبلوماسية بهدف حرمان ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من العدالة والحماية".

وانضمت فلسطين إلى الجنائية الدولية عام 2015، وأعلنت المحكمة في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي توعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بأن "أي محاولة من الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أيًا من حلفاء واشنطن، فإنها ستتعرض لرد قوي".

كما حذر المحكمة من محاولة مقاضاة أي مواطن أميركي أو إسرائيلي، على خلفية شكاوى قدمها فلسطينيون ضد انتهاكات تل أبيب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وزير الخارجية الفلسطيني
#رياض المالكي
#الإدارة الأميركية
#الجنائية الدولية

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