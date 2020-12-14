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الصحة الفلسطينية: 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 12:53

الصحة الفلسطينية: 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا
من الإغلاق في رام الله (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2145 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2، و8 حالات وفاة في قطاع غزة، و6 حالات في مدينة القدس المحتلة".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (201)، جنين (131)، نابلس (239)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (224)، سلفيت (29)، قلقيلية (48)، طوباس (32)، بيت لحم (101)، ضواحي القدس (117)، أريحا والأغوار (15)، قطاع غزة (157)، مدينة القدس (200)".

ولفتت الوزيرة إلى أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (79)، جنين (93)، نابلس (280)، طولكرم (114)، بيت لحم (337)، سلفيت (93)، طوباس (38)، رام الله والبيرة (116)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (740)، قلقيلية (48)، مدينة القدس (198)".

وأضافت الكيلة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 95 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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