الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 13 مواطنا في الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، بينما في القدس تم اعتقال 9 شبان خلال اقتحام شرطة الاحتلال لبلدة العيسوية.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين منتصر رياض أبو سرور، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في مخيم عايدة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن رامي سمير الساحوري في مدينة بيت ساحور، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جهاد النحاس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في مدينة البيرة، فيما اندلعت مواجهات في المدينة أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب إبراهيم شماسنة من بلدة بيرزيت، بعد مداهمة منزله وتفشيه.

وفي محافظة نابلس، أصيب، شاب بشظايا رصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في انحاء متفرقة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بشظايا في منطقة الوجه، ونقل إلى المستشفى لتقلي العلاج.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير راغب عليوي في منطقة الضاحية العليا وعبثت بمحتوياته، ومنزل الأسير كرم المصري قرب كلية الروضة، كما فتشت منازل في منطقتي كروم عاشور وشارع 24.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عراق بورين، وداهمت منزل الأسير المحرر مالك قادوس.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد جابر أبو سل، ورباح بلال الفضيلات من مخيم العروب، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما بمخيم العروب.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المخيم، عرف من أصحابها: جابر الطيطي، وأدهم أبو سل، وعبد الرحمن أبو سل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا، واذنا، وعدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، 9 مواطنين من بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة، واعتقلت كلا من: الشقيقين محمد وروحي سامر الجيار، ورشيد درويش، ومحمد موسى مصطفى، ومحمد هيثم مصطفى، وآدم فادي مصطفى، ومحمد عيسى بدر، محمود سلطان، والطفل محمد حمزة عبيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والدي الشهيد محمد فتحي كنعان من بلدة حزما قضاء القدس.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد كنعان وسط البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل والده فتحي ووالدته نجلاء كنعان.