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حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 09:28

حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة، و44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

ومع هذه المعطيات ترتفع حالات الوفاة بصفوف الجاليات جراء كورونا إلى 330، بينما بلغ إجمالي الإصابات النشطة 8485 إصابة.

وأشارت وزارة الخارجية في تقريرها اليومي، إلى أن السفارة الفلسطينية لدى تركيا أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا للمواطنتين سهام حمدونة (61 عاما)، ونايفة عوض خشان (85 عاما)، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 13.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بأنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، ودالاس، ونيويورك، وبوسطن، وأوهايو، ولويزيانا، يرفع عدد الإصابات إلى 5554 إصابة، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

كما وأوضح فريق العمل المختص، أنه تم مغادرة 4 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال إلى كل من دبي، والقاهرة، والرياض، والكويت للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

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#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#الجاليات الفلسطينية
#كورونا في تركيا

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