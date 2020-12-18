رام الله وجنين: مستوطنون يعتدون على فلسطينيّين

أطلق مستوطن النار، اليوم، الجمعة، على فلسطينيّين في قرية المغيّر قرب رام الله، بينما رشق مستوطنون سيارات فلسطينيّة في الشارع الواصل بين جنين ونابلس بالحجارة.

وأدّت هجمات المستوطنين قرب جنين إلى تحطيم زجاج 4 مركبات، قرب سيلة الظهر.

في المغيّر، أطلق مستوطن إسرائيلي، الجمعة، النار تجاه متظاهرين فلسطينيين، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" إن "مشادات وقعت بين مستوطنين وفلسطينيين محتجين على استمرار البناء الاستيطاني على أراضي قرية المغير شرقي رام الله"، وأضافوا أنّ "مستوطنا أطلق الرصاص الحي تجاه جموع الفلسطينيين"، دون التأكد من وقوع إصابات.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين الجانبيين تدخل على إثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي "لتوفير الحماية" للمستوطنين.

ووفق الشهود استخدم الجيش أثناء تدخله "الرصاص الحي والمطاطي" في قمع الفلسطينيين.

وتشهد مناطق الضفة الغربية اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم.

وتشير إحصاءات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.