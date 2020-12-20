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افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 18:42

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة
عقب افتتاح سوق الميلاد (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

افتتحت بلدية مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، سوق الميلاد السنوي، في ساحة المهد، وسط المدينة، ضمن الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وعرض العشرات من الفلسطينيين منتجاتهم المحلية من مأكولات شعبية، وأدوات زينة لاحتفالات الميلاد، ومشغولات يدوية ترتبط بالمناسبة، أمام المئات من زوار السوق.

عقب افتتاح سوق الميلاد (الأناضول)

وقال رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، في كلمة له خلال افتتاح السوق، إن "سوق الميلاد السنوي هذا العام مختلف بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأضاف سلمان أن السوق سيقتصر على يوم واحد بدلا من يومين، والمشاركين فيه من الباعة أو الزوار من داخل مدينة بيت لحم فقط، دون أي مشاركة خارجية.

وتمنع الحكومة الفلسطينية التنقل بين محافظات الضفة الغربية في إطار تدابير اتخذتها، قبل أيام، للحد من انتشار وباء كورونا.

(الأناضول)

وأشار سلمان، إلى أنه في الأعوام الماضية كان السوق يستقبل وفودا من جميع دول العالم، إضافة للبعثات الدبلوماسية المتواجدة في فلسطين، ما كان يرسم مشهدا يجمع مختلف ثقافات العالم.

وتابع: "اقتصر السوق هذه السنة، على المنتجات المحلية لعائلات فلسطينية، وجميع المشاركين فيه خضعوا لفحص كورونا".

وأكد رئيس بلدية بيت لحم، أن الرسالة من إقامة السوق، رغم ظروف كورونا، هي التأكيد على إدخال الفرحة والبهجة إلى نفوس الفلسطينيين بهذه المناسبة خاصة الأطفال.

(الأناضول)

وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت بلدية مدينة بيت لحم أن احتفالات الميلاد لهذا العام، ستكون تحت شعار "الميلاد نور الحياة" ليكون متوافقا مع الحالة الاستثنائية وإجراءات السلامة التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا.

وتبلغ الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد ذروتها ليلة 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، (بحسب التقويم الغربي)، حيث يقام قداس منتصف الليل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بيت لحم
#سوق الميلاد السنوي
#فيروس كورونا

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

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