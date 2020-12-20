الصحة الفلسطينية: 24 وفاة و1427 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 24 حالة وفاة و1427 إصابة كورونا جديدة و1518 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة "نابلس 2، الخليل 2، جنين 1، رام الله 2، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 1"، إضافة إلى 12 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (31)، نابلس (151)، ضواحي القدس (33)، الخليل (190)، طولكرم (77)، جنين (133)، بيت لحم (65)، سلفيت (24)، رام الله (135)، قلقيلية (15)، أريحا (13)، قطاع غزة (560)".

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)، قطاع غزة (478).

ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت الكيلة إلى أن 133 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 35 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.