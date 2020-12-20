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جرافات بلدية الاحتلال تواصل أعمال الحفر بمقبرة الشهداء

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 14:26

جرافات بلدية الاحتلال تواصل أعمال الحفر بمقبرة الشهداء
جرافات الاحتلال في مقبرة الشهداء في القدس (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء، وهي جزء من المقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة المقابر الإسلامية مصطفى أبو زهرة إن "بلدية الاحتلال بالقدس تواصل أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، في الجهة الشرقية من المقبرة اليوسفية، التي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني".

وهدمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط، وأزالت درجها الأثري، أيضا إضافة الى الدرج المؤدي إلى امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذا لمجموعة مخططات تهويدية متداخلة، أعدت منذ فترة طويلة.

وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي وأزال عشرين قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مقبرة الشهداء
#المقبرة اليوسفية
#القدس

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