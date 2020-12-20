وفاة 3 مقدسيين وإصابة 212 آخرين بكورونا

توفي 3 مقدسيين، وأصيب 212 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم، الأحد.

وذكر الجبريني أنه تمّ تسجيل "(3) حالات وفاة جديدة في مدينة القدس جراء استمرار تفشي فيروس كورونا؛ وهي لمواطنين من جبل المكبر، ومواطنة من راس العامود، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى (132)".

وأوضح أن المدينة "شهدت خلال يومين تسجيل (212) إصابة جديدة بالفيروس، موزعة (86) إصابة أمس السبت، و(126) إصابة اليوم الأحد".

وأضاف أنه " تم تسجيل (280) حالة شفاء، ليكون عدد الحالا النشطة في المدينة (1515) إصابة منها للأسف (84) حالة مقدسية تعالج في المستشفيات".

وقال الجبريني إن "تسع مناطق لا زالت مصنفة حمراء وهي بيت حنينا، وكفر عقب، والطور، والعيسوية، وشعفاط، وبيت صفافا واد الجوز، والشيخ جراح، وباب الساهرة".