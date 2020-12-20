  2. فلسطينيات
  3. أخبار

وفاة 3 مقدسيين وإصابة 212 آخرين بكورونا

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 22:43

وفاة 3 مقدسيين وإصابة 212 آخرين بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 3 مقدسيين، وأصيب 212 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم، الأحد.

وذكر الجبريني أنه تمّ تسجيل "(3) حالات وفاة جديدة في مدينة القدس جراء استمرار تفشي فيروس كورونا؛ وهي لمواطنين من جبل المكبر، ومواطنة من راس العامود، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى (132)".

وأوضح أن المدينة "شهدت خلال يومين تسجيل (212) إصابة جديدة بالفيروس، موزعة (86) إصابة أمس السبت، و(126) إصابة اليوم الأحد".

وأضاف أنه " تم تسجيل (280) حالة شفاء، ليكون عدد الحالا النشطة في المدينة (1515) إصابة منها للأسف (84) حالة مقدسية تعالج في المستشفيات".

وقال الجبريني إن "تسع مناطق لا زالت مصنفة حمراء وهي بيت حنينا، وكفر عقب، والطور، والعيسوية، وشعفاط، وبيت صفافا واد الجوز، والشيخ جراح، وباب الساهرة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#فيروس كورونا
#وفيات
#مناطق حمراء

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فلسطين تدعو رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم "أونروا"
فلسطين تدعو رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم "أونروا"

2020-12-20

افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة
افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم ضمن إجراءات وقائيّة

2020-12-20

الصحة الفلسطينية: 24 وفاة و1427 إصابة كورونا جديدة
الصحة الفلسطينية: 24 وفاة و1427 إصابة كورونا جديدة

2020-12-20

الأكثر قراءة

باقة الغربية: ثلاثة قتلى في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: ثلاثة قتلى في جريمتي إطلاق نار

2020-12-19
القتل يهزّ باقة وجت ويوحّدهما: اجتماع تشاوري وترقب لوصول جثامين الضحايا

القتل يهزّ باقة وجت ويوحّدهما: اجتماع تشاوري وترقب لوصول جثامين الضحايا

2020-12-19
الاحتلال يحقّق في عدم إطلاق جندي النار على فلسطيني

الاحتلال يحقّق في عدم إطلاق جندي النار على فلسطيني

2020-12-19
جرائم القتل في المجتمع العربي: 14 ضحية منذ مطلع الشهر

جرائم القتل في المجتمع العربي: 14 ضحية منذ مطلع الشهر

2020-12-19
توصيات إسرائيلية لإدارة بايدن:

توصيات إسرائيلية لإدارة بايدن: "اتفاق شامل مع إيران خلال أشهر"

2020-12-19