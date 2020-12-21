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137 مستوطنا يقتحمون الأقصى وشعائر تلمودية بساحاته

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 12:17

137 مستوطنا يقتحمون الأقصى وشعائر تلمودية بساحاته
شعائر تلمودية بالأقصى بحراسة الاحتلال (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته بمساندة قوات الاحتلال، وتزامنا مع تضييقات على دخول الفلسطينيين ومنع الكثير منهم الصلاة بالمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف أن 137 مستوطنا بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة وضباط مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، بقيادة المتطرف يهودا عتصيون.

ورفع المتطرف عتصيون صاحب خطة تفجير قبة الصخرة، مخططا للهيكل المزعوم أمام مجموعة من أطفال المستوطنين خلال اقتحامه للمسجد، فيما قام العشرات من المستوطنين وبحراسة الشرطة بإقامة شعائر تلموديه في ساحات الحرم.

وواصلت قوات الاحتلال إخلاء المنطقة الشرقية ومنطقة مصلى باب الرحمة خلال فترة اقتحامات المستوطنين، ووفرت كامل الحماية لهم، فيما منعت المقدسيين والمصليين داخل المسجد من التواجد في المنطقة.

وضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، قالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال فتشت شابا في ساحات الأقصى، ومنعت المواطنين من الجلوس على المصاطب المحيطة بالمصلى القبلي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أخرجت أحد الشبان من داخل ساحات الأقصى بعد تفتيشه، وفتشت شابا آخر وأخرجته من جهة باب حطة.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال بستاني المسجد الأقصى من رش المبيدات للأعشاب الضارة، وذلك بحجة عدم أخذ الإذن من قوات الاحتلال للقيام بالرش.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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