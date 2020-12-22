الصحة الفلسطينية: 29 وفاة و1561 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 29 حالة وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1808 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1، و12 حالة وفاة في قطاع غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14)، قطاع غزة (516)".

وأضافت الوزيرة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (343)، الخليل (174)، طوباس (16)، نابلس (108)، رام الله (230)، جنين (137)، سلفيت (43)، طولكرم (61)، قلقيلية (52)، أريحا (14)"، قطاع غزة (630)".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي المحتلة عام 1967 بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.