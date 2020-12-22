  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 29 وفاة و1561 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 13:22

الصحة الفلسطينية: 29 وفاة و1561 إصابة كورونا جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 29 حالة وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1808 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1، و12 حالة وفاة في قطاع غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14)، قطاع غزة (516)".

وأضافت الوزيرة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (343)، الخليل (174)، طوباس (16)، نابلس (108)، رام الله (230)، جنين (137)، سلفيت (43)، طولكرم (61)، قلقيلية (52)، أريحا (14)"، قطاع غزة (630)".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي المحتلة عام 1967 بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الضفة
#القدس
#غزة

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"انتهاكات المستوطنين المتصاعدة تتم بدعم من جيش الاحتلال"
"انتهاكات المستوطنين المتصاعدة تتم بدعم من جيش الاحتلال"

2020-12-22

غزة: 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا
غزة: 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

2020-12-22

اعتقالات بالضفة والعيسوية واستدعاء والد شهيد قباطية
اعتقالات بالضفة والعيسوية واستدعاء والد شهيد قباطية

2020-12-22

الأكثر قراءة

الحرم القدسي: استشهاد الفتى محمود كميل برصاص الاحتلال

الحرم القدسي: استشهاد الفتى محمود كميل برصاص الاحتلال

2020-12-21
قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

2020-12-21
لجنة الكنيست تصادق على تأجيل التصويت على الميزانية

لجنة الكنيست تصادق على تأجيل التصويت على الميزانية

2020-12-21
مسؤولون أميركيّون: تونس قد تكون المقبلة في التطبيع

مسؤولون أميركيّون: تونس قد تكون المقبلة في التطبيع

2020-12-21

"شبيبة التلال" يصعدون اعتداءاتهم إثر مصرع مستوطن في مطاردة بوليسية

2020-12-21