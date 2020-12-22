غزة: 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا

سجلت 12 حالة وفاة و516 إصابة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير اليومي للحالة الوبائية، أوضحت الوزارة أنها أجرت 2163 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأشارت إلى وفاة 12 مواطنا جراء الإصابة بالفيروس، وتعافي 630 حالة جديدة من المصابين.

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 34390 إصابة، من بينها 9574 حالة نشطة، و24533 متعافيا، و283 حالة وفاة.

وأفادت الصحة بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 312 حالة، والخطيرة والحرجة 203 حالات.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة تبقى الأمل في مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى حين وصول اللقاح المضاد.

ودعا اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الإثنين "إلى استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد وعدم التجمهر، ونقول هذا ونحن والعالم نواجه طفرة جديدة للفيروس".

وقال "نطمح إلى التزام تام"، مؤكدا أن الحكومة تتابع الحالة الوبائية يومياً كما موضوع اللقاح، مشيراً إلى أن هناك تزاحم دولي كبير على هذا الموضوع من الشركات المنتجة وعبر بوابة الأمم المتحدة.

يأتي ذلك، فيما وقع، هذا الأسبوع، 24 نائبًا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل للسماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما.

أعرب النواب عن قلقهم إزاء التفشي الواسع لجائحة كورونا في قطاع غزة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدخال الأدوية والإمدادات الطبية والوقائية كالكمامات ووحدات العناية المركزة إلى القطاع.