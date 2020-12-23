  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات واعتقالات خلال اقتحامات بالضفة

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 09:42

إصابات واعتقالات خلال اقتحامات بالضفة
استنفار عسكري بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخلها اعتقال عددا من المواطنين، فيما أصيب بعض المواطنين بجراح جراء تعرضهم لإطلاق نار واعتداءات من قبل جنود الاحتلال.

في محافظة الخليل، أصيب شاب بجراح إثر دهسه من قبل قوات الاحتلال في منطقة حارة جابر بالخليل، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب وتصيبه بجراح في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم وتمنع الطواقم الطبية من الوصول إليه وعلاجه.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية في منطقة الجلاجل، ما أدى إلى إصابة شاب كان يستقلها بجروح متوسطة، قبل أن يتم اعتقاله والاستيلاء عليها.

في محافظة طول كرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عاصم كمال الشلبي بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في مخيم نور شمس.

كما داهمت قوات الاحتلال، منزل مدير مكتب نادي الأسير إبراهيم النمر حمارشة في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلة وعبثت بمحتوياته، ثم قامت باعتقاله واعتقال ابن شقيقه مجد يحيى حمارشة، قبل أن تفرج عنهما لاحقا.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين منير محمد تعامرة، من قرية العروج، وقصي علي أبو مفرح من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وتتواصل هذه الاقتحامات فيما قرر جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتائب عسكرية جديدة، وذلك على ضوء ازدياد العمليات في الآونة الأخيرة.

ويأتي تعزيز القوات في ظل تدهور الوضع الأمني الذي بدأ، الأحد، بمقتل مستوطنة غرب من جنين، وعملية إطلاق النار في القدس القديمة والتي تبين أن منفذها من بلدة قباطيا شمال الضفة.

و يضاف إلى ذلك عربدة جماعات المستوطنين وتوتر الأجواء مع المستوطنين بعد مقتل أحدهم في عملية ملاحقة للشرطة الإسرائيلية، حيث اعتقدت الشرطة بأنه فلسطيني ليتبين لاحقا أنه مستوطن من جماعات "شبيبة التلال".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الضفة الغربية
#الخليل
#الاحتلال
#استنفار
#مستوطنون
#اعتقال

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتداءات المستوطنين بالضفة تتصاعد لليوم الثاني
اعتداءات المستوطنين بالضفة تتصاعد لليوم الثاني

2020-12-23

700 حالة مرضية في صفوف الأسرى بينها حالات "مستعصية"
700 حالة مرضية في صفوف الأسرى بينها حالات "مستعصية"

2020-12-22

الصحة الفلسطينية: 29 وفاة و1561 إصابة كورونا جديدة
الصحة الفلسطينية: 29 وفاة و1561 إصابة كورونا جديدة

2020-12-22

الأكثر قراءة

انتخابات في آذار؟ الائتلاف الحكومي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية

انتخابات في آذار؟ الائتلاف الحكومي يفشل بالمصادقة على تأجيل الميزانية

2020-12-22
ترامب يسعى لمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية

ترامب يسعى لمنح بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية

2020-12-22
المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

2020-12-22
جبارين: أغلبية ساحقة بين قضاة العليا تدعم

جبارين: أغلبية ساحقة بين قضاة العليا تدعم "قانون القومية"

2020-12-22
تحليلات: نتنياهو سيواجه بالانتخابات القادمة خصوما يصعب وصفهم

تحليلات: نتنياهو سيواجه بالانتخابات القادمة خصوما يصعب وصفهم "باليساريين"

2020-12-22