الأردن يدعو إسرائيل لوقف الحفريات قرب مقبرة الشهداء بالقدس المحتلّة

طالب الأردن، الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، بوقف فوري لأعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بمدنية القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الفايز، أكد فيه رفض بلاده لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة، داعيا إلى وقف فوري لها.

ودعا الفايز إسرائيل "كقوة قائمة بالاحتلال"، إلى "احترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات".

وأكد على رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تستهدف تغيير هوية القدس العربية.

واعتبر ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)".

وقبل نحو 3 أسابيع، دمرت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية الإسلامية في القدس، والذي يستخدمه الفلسطينيون للوصول إلى المقبرة، وأيضا إلى المسجد والبلدة القديمة.

ويحتفظ الأردن بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

كما وقّع ملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في آذار/ مارس 2013، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.